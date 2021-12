Inter in rampa di lancio, Roma costretta a terra

MILANO - È la squadra più forte della Serie A? Insieme con il Napoli è sicuramente quella più in forma. Impegnata nel quindicesimo turno di campionato, piegando 2-0 lo Spezia l’Inter ha colto il suo terzo successo consecutivo. Decisivi, in un match dominato ma che ha comunque visto Handanovic non inoperoso, sono stati i gol di Gagliardini (36’) e Martinez (58’ su rigore). I tre punti conquistati hanno permesso alla Beneamata di issarsi (momentaneamente) al secondo posto della graduatoria.

Chi, nel mercoledì di campionato, non ha invece potuto festeggiare è stata la Roma di José Mourinho, caduta 1-0 a Bologna. Propositiva ma non precisa, determinata ma distratta, la truppa giallorossa è andata sotto - colpita da Svanberg (35’) - e non è più riuscita a risalire, scivolando così a sei punti dal quarto posto ora occupato dall’Atalanta.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)