Basilea corsaro a Lucerna

LUCERNA - Tutto come previsto nelle ultime partite domenicali di Super League. Lucerna e Losanna, fin qui in grande difficoltà, non sono state in grado di opporsi rispettivamente al Basilea (ora più vicino allo Zurigo capolista) e al Servette e hanno finito con il vivere una nuova giornata amara. Mai in partita, gli svizzerocentrali sono caduti 1-3, andando sotto dopo 3’ (Cabral) e naufragando del tutto nella prima metà della ripresa (Petretta e Palacios). Solo in extremis Cumic ha saputo siglare la rete della bandiera.

Hanno invece almeno lottato i vodesi, fattisi preferire nel primo tempo. L’espulsione di Puertas al 45’ ha però spezzato ogni equilibrio e così, dopo l’intervallo, il Servette è potuto scappare. Kyei (49’), Imeri (67’) e Antunes (88’), hanno griffato il successo dei granata, allontanatisi così dalla coda della graduatoria.

keystone-sda.ch / STR (PHILIPP SCHMIDLI)