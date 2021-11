Il Lugano non sbaglia: Lucerna battuto

LUGANO - Al rientro in campo dopo la sosta, il Lugano ha risposto presente superando 3-1 a Cornaredo il Lucerna di Celestini, scivolato all'ultimo posto in classifica dopo il successo del Losanna sul San Gallo. Subito in palla e pungenti, i bianconeri - terzi con 23 punti, a +1 sull'YB - hanno ipotecato il successo grazie al tris calato del primo tempo.

Perfetta l'entrata in materia dei ticinesi, la cui feroce pressione dalle parti di Müller si è concretizzata già al 4', quando Ziegler ha siglato l'-10 con una zampata mancina su assist di Lovric. Incassato il colpo il Lucerna ha reagito e firmato il pari al 11' con Sorgic (conclusione potente che ha trafitto Saipi), ma nel suo momento di maggior pressione è stato castigato dai bianconeri.

Bravissimo nel gestire la sfera e portare a spasso la retroguardia ospite su una ripartenza, al 35' Celar ha servito un assist d'oro ad Amoura, che da due passi ha infilato il 2-1. Nel finale di tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo che aveva visto il Lugano colpire anche un palo, la squadra di Croci-Torti ha beneficiato di un penalty concesso per fallo di mano di Frydek. Maric, glaciale dagli 11 metri, ha così firmato al 47' il pesantissimo 3-1.

Tornati in campo dopo il tè caldo dell'intervallo, i bianconeri hanno subito avuto alcune chance per approfittare degli ampi spazi concessi dal Lucerna (obbligato a sbilanciarsi per cercare ridurre il gap), ma non hanno trovato il guizzo vincente. E così il match è scivolato via veloce fino al 77', quando Ugrinic ha messo i brividi al Lugano stampando la sfera sulla traversa. Altro rischio al 78', con il possibile 3-2 del Lucerna annullato per fuorigioco. Nel finale il Lugano si è ricompattato e non ha più concesso nulla ai rivali, costretti ad alzare bandiera bianca.

Diverse reti anche nell'altra sfida delle 16.30, dove il Servette ha piegato 3-2 il GC. In bilico fino a secondo tempo inoltrato, l'incontro è stato deciso dal gol di Kyei all'80'.

In classifica troviamo in vetta lo Zurigo (28 punti in 14 match) davanti a Basilea (26 in 13) e Lugano (23 in 13). Quarto l'YB con 22 punti in 12 gare. Seguono proprio GC (18) e Servette (16).

LUGANO - LUCERNA 3-1 (3-1)

Reti: 4' Ziegler 1-0; 11' Sorgic 1-1; 3'Amoura 2-1; 47' Maric (rig.) 3-1.

LUGANO. Saipi, Daprelà, Maric, Ziegler, Hajrizi (71'Lavanchy), Sabbatini, Lovric, Facchinetti, Lungoyi (52' Custodio), Celar (84' Guidotti), Amoura (71' Abubakar).

Ti-press (Pablo Gianinazzi)