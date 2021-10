Il Lugano ha battuto in rimonta il Servette

LUGANO - Due sconfitte consecutive in campionato, quelle rimediate da Zurigo e Basilea, ma anche il pesantissimo passaggio del turno in Coppa Svizzera, centrato superando lo Young Boys: il Lugano si è presentato in campo a Cornaredo, ospite il Servette, con il desiderio di chiudere una serie negativa e, nello stesso momento, confermare la propria forza.

Ci è riuscito, imponendosi 2-1 al termine di una partita dura e complicata. Una partita nella quale i granata, affamatissimi dopo essere rimasti a digiuno nelle ultime tre uscite (rovesci contro Young Boys, San Gallo e Sion), hanno avuto il merito di giocare con grande intensità e… di trovare un veloce vantaggio. Poco dopo il quarto d’ora Imeri ha infatti bucato Saipi, facendo venire brutti pensieri ai Croci-Torti. Il gol subito non ha in ogni caso fatto sbandare i padroni di casa che, con Celar, già al 29’ hanno trovato il pari.

L’equilibrio, nel gioco e nel risultato, in campo è durato a lungo, fino al 78’ per l’esattezza. Fino al guizzo di Sabbatini che, trafiggendo Frick, ha certificato il quinto successo in campionato di un Lugano che si è nuovamente allontanato dalla zona calda della classifica, avvicinandosi al terzetto che, al momento, sta comandando la stagione.

Nell’altro match del pomeriggio di Super League Losanna e Lucerna non si sono fatti male. I vodesi sono passati con Kukuruzovic, gli svizzerocentrali hanno risposto con Ugrinic, per un 1-1 che ha permesso a entrambi di fare un passetto avanti in graduatoria.

LUGANO-SERVETTE 2-1 (1-1)

Reti: 16’ Imeri 0-1; 29’ Celar (rig.) 1-1; 78’ Sabbatini.

LUGANO: Saipi; Ziegler, Lavanchy, Daprelà, Maric; Lovric, Sabbatini; Lungoyi (57’ Custodio), Bottani (57’ Amoura), Abubakar (73’ Facchinetti); Celar.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)