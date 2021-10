Gioia Verona, la Juve sprofonda

VERONA - Altro dolorosissimo ko per la Juve di Allegri, che a pochi giorni dal tonfo col Sassuolo si è inchinata anche al Verona. In campo al Bentegodi nel match dell'11esima giornata, i bianconeri hanno perso 2-1 incassando la quarta sconfitta stagionale.

Assoluto protagonista di serata l'attaccante Giovanni Simeone, che all'11' e al 14' ha castigato due volte la fragile Vecchia Signora.

Nel secondo tempo, in cui la Juve ha finalmente reagito e messo un po' di pressione all'Hellas, è però arrivato solo il gol di McKennie (78'), che non ha cambiato l'esito del confronto. In classifica la Juve è ferma a quota 15 punti dopo 11 giornate. Milan e Napoli, che scenderanno in campo domani, ne possono già vantare 28.

Nel match delle 20.45 netta vittoria del Torino, che davanti ai propri tifosi ha liquidato 3-0 la Sampdoria. A segno Praet (17'), Singo (52') e Belotti (93'). Il Toro si porta a quota 14 punti, -1 dalla Juve.

