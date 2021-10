Coppa Svizzera: il Lugano vola ai quarti

LUGANO - Una bella cornice di pubblico ha spinto il Lugano a centrare una grande impresa negli ottavi di finale di Coppa Svizzera! Davanti a quasi 6'000 spettatori, in un Cornaredo finalmente vestito a festa, i bianconeri hanno estromesso quello Young Boys che soltanto alcune settimane fa si era addirittura concesso il lusso di battere il Manchester United di Cristiano Ronaldo. 2-1 il risultato finale, decisive le reti di Celar e Amoura.

Per l'occasione Mattia Croci-Torti ha puntato su Lungoyi dal primo minuto al posto di Abubakar, che si è accomodato in panchina per poi entrare poco prima dell'ora di gioco. Non convocato Maric, non ancora al meglio della condizione.

Al nono minuto i ticinesi hanno incredibilmente sciupato la ghiotta possibilità di portarsi immediatamente in avanti, quando dal dischetto Ziegler ha letteralmente "colpito" Von Ballmoos, costretto poi a lasciare il campo per infortunio.

Un'altra grande occasione, ma dal sapore decisamente diverso, i bianconeri l'hanno creata e capitalizzata al 20', momento in cui Celar - involatosi tutto solo verso Laidani "grazie" a un errore in impostazione dei gialloneri - ha depositato il primo pallone di serata in fondo al sacco.

Nella prima mezzora di gioco la scatola difensiva sottocenerina ha contenuto molto bene l'YB, che quasi mai ha trovato degli sbocchi interessanti. Troppo prevedibile la manovra degli uomini di David Wagner. Nel finale un erroraccio di Saipi nel controllo del pallone per poco non costa caro al team di casa.

Il secondo tempo si è aperto con ben due pali colpiti dall'appena entrato Fassnacht, che hanno fatto tremare e non poco lo stadio bianconero. Gli ospiti hanno alzato i giri del proprio motore mettendo in diverse occasioni alle strette la squadra di Mattia Croci-Torti, occupando in maniera regolare la metà campo luganese. La compagine ticinese ha però saputo reggere l'urto tutto sommato bene.

Così, all'82', è stato Amoura - lanciato alla perfezione da un compagno - ad infilare il 2-0, rete che ha fatto esplodere di gioia Cornaredo. Il gol su punizione trovato dall'YB all'89' con Rieder ha soltanto reso più incandescente il finale di gara. Al triplice fischio la festa tutta bianconera ha potuto avere inizio...

Una competizione che si fa ancor più interessante ora per il Lugano, alla luce dell'incredibile eliminazione patita dal Basilea sul campo dell'Etoile Carouge. I renani sono stati sconfitti 1-0.

LUGANO - YOUNG BOYS 2-1 (1-0)

Reti: 20' Celar 1-0; 83' Amoura 2-0; 89' Rieder 2-1.

Lugano: Saipi, Lavanchy, Hajrizi, Ziegler, Facchinetti, Sabbatini, Lovric, Yuri, Bottani, Celar, Lungoyi.

Ti-press (Samuel Golay)