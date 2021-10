Colpi-qualificazione per Juve e Bayern

SAN PIETROBURGO - Terzo successo in altrettante partite stagionali di Champions League per la Juve, ormai a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Protagonista, in casa dello Zenit San Pietroburgo, di una prova solida ma non certo scintillante, la Vecchia Signora ha sorriso grazie a un guizzo di Kulusevski all’87’: 1-0 e classifica divenuta bellissima. Alle spalle dei bianconeri, nel Gruppo H, si è mosso il Chelsea, che con Christensen, Havertz e la doppietta di Jorginho ha superato 4-0 il Malmö staccando proprio lo Zenit.

La sera europea ha poi visto festeggiare il Bayern Monaco il quale, nell’ultimo quarto di una sfida intensa, ha saputo travolgere il Benfica. Di scena in Portogallo, i bavaresi si sono imposti 4-0 per effetto dei gol - arrivati dal 70’ in avanti - di Sané (doppietta) e Lewandowski e dell’autorete di Everton. Vittorie preziose le hanno inoltre centrate il Barça, ancora vivo dopo l’1-0 alla Dinamo Kiev, e RB Salisburgo, che grazie (anche) alla doppietta di Okafor ha superato 3-1 il Wolfsburg. Pari senza reti, infine, tra Lille e Siviglia.

keystone-sda.ch / STF (Dmitri Lovetsky)