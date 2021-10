Follia in Portogallo: maxi rissa e spari della polizia... in campo

MONTIJO - Il match del Campeonato de Portugal - fra Clube Olímpico do Montijo e Vitória de Setúbal B, finita a reti bianche (0-0) - è stato scenario di una guerriglia.

Come si può vedere dal video in fondo al testo, pubblicato su Twitter, i giocatori e i tifosi delle due formazioni in campo hanno dato vita a una rissa furibonda. Per sedarla, la polizia ha dovuto sparare ben nove colpi di pistola e uno degli agenti ha addirittura puntato la pistola contro un calciatore.