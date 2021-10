Stesa la Roma, la Juve risale

TORINO - Un gol di Moise Kean al 16’ ha permesso alla Juventus di battere la Roma (1-0) nell’ottava giornata di Serie A.

Costretta a fare punti per non abbandonare (probabilmente) definitivamente ogni speranza di scudetto, la truppa bianconera ha costruito le sue fortune sul guizzo dell’attaccante “fatto in casa”. Trovato il vantaggio, la truppa di mister Allegri ha poi ceduto ai giallorossi il pallino del gioco, cercando di difendere e ripartire. Chiellini e compagni hanno rischiato (Veretout ha sbagliato un rigore al 44’) ma alla fine sono riusciti nel loro intento, facendo un nuovo balzo in avanti in classifica.

La vetta è lontana e pure il secondo posto (Napoli e Milan sono distanti rispettivamente 10 e 8 punti), la Juventus è in ogni caso tornata in zona Europa, non lontana dall’Inter e proprio dalla Roma.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)