Coppa Svizzera, entrata gratuita per Lugano-Young Boys

LUGANO - Il Lugano, in vista della sfida di Coppa Svizzera in programma il 27 ottobre contro l'YB, comunica a tutti i tifosi che l'entrata allo stadio sarà gratuita.

Di seguito la nota ufficiale del club bianconero:

"L’FC Lugano ha il piacere di comunicare che per la partita FC Lugano – BSC Young Boys, in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 19.00 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera, ha previsto l’entrata gratuita per tutti i tifosi.

Insieme agli sponsor AIL e Swiss4Win.ch, il club vuole così offrire le emozioni della Coppa Svizzera e della sfida contro i campioni nazionali a tutta la città, per provare ad andare alla conquista dei quarti di finale.

Per assistere alla partita è comunque necessario avere un titolo di accesso:

- I tifosi bianconeri abbonati potranno accedere allo stadio semplicemente col proprio abbonamento, come per le partite di campionato. L’abbonamento darà diritto al posto segnato sullo stesso.

- I tifosi non abbonati potranno richiedere e stampare il proprio biglietto gratuito online sul sito https://bit.ly/coppayb

Per accedere allo Stadio di Cornaredo è indispensabile il Certificato Covid svizzero o il Greenpass europeo e un documento di identità. Sotto i 16 anni il certificato Covid non è richiesto. Maggiori informazioni sono disponibili su fclugano.com/covid".

FCL Official