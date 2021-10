Breitenrain spauracchio di Chiasso e Bellinzona

BREITENRAIN - Imbattuto dopo nove partite, il Breitenrain si è ritagliato il ruolo di “grande” di Promotion League. Che i bernesi fossero competitivi lo si sapeva già prima dell’inizio del campionato, certo; vederli tanto in alto è però una sorpresa. E non solo per chi osserva distrattamente la competizione…

«Speravamo di poter fare bene - ci ha raccontato Sandro Galli. direttore sportivo allo Spitalacker - pensavamo di poter rimanere nel gruppo delle migliori. Ma davvero non credevamo di riuscire ottenere tali risultati. Il primato è una sorpresa».

Ora che siete in ballo però…

«Continueremo a dare il massimo. Anche se la Challenge League è qualcosa di grande da immaginare».

Da far girare la testa?

«Da programmare con estrema attenzione, nel caso. Per esempio: salissimo di categoria non potremmo giocare nel nostro impianto. E il budget… Mettiamola così: ci godiamo il momento e diamo tutto. Tra un paio di mesi, qualora la situazione fosse ancora questa, penseremo a cosa fare in caso di promozione».

C’è il Breitenrain. E poi?

«Sul nostro campo stiamo ottenendo grandi risultati. Sarà per tutti molto difficile venire a giocare qui. Credo comunque che il campionato sarà molto equilibrato fino alla fine. Ci sono infatti tre-quattro squadre che hanno le qualità per primeggiare».

Il Chiasso, che sfiderete sabato, è una di queste?

«Sì, assolutamente. Ma, vista la situazione, corre un grande rischio. I rossoblù sono partiti per vincere il campionato: dovessero perdere, il loro distacco comincerebbe a essere importante».

Altre avversarie temibili?

«Il Bienne. Il Bellinzona soprattutto, che rivale».

Lo avete da poco piegato.

«Ma ha grandi qualità. E la partita che abbiamo vinto, in casa, è stata di un’intensità incredibile. Io ho giocato tanto in questa categoria ma mai mi era capitato di assistere a un match fisicamente tanto “importante”».

Ti-Press