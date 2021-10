Sbagliano destinazione, disavventura epica per il Tarbes

TARBES - Succede anche di perdere per aver sbagliato il paese della partita. Sì, è tutto vero. Per una conferma basti chiedere al Tarbes, formazione di sesta divisione che negli scorsi giorni avrebbe dovuto giocare il quarto turno della Coppa di Francia. Una partita mai disputata e persa a tavolino in maniera incredibile.

La trasferta sul campo del Vabres-l'Abbaye si è ben presto trasformata in una disavventura memorabile e, allo stesso tempo, indimenticabile. Tutta colpa del navigatore appunto. O meglio: tutta colpa della leggerezza di colui che ha digitato il nome della città sul GPS che, al posto di Vabres-l'Abbaye, ha semplicemente scritto Vabre, paese che dista poco meno di 100 km dal luogo in cui si sarebbe dovuta svolgere la contesa. Una "s" mancante che alla fine si è rivelata determinante e decisiva.

Ma non è finita qui. Nel disperato tentativo di raggiungere in extremis il giusto luogo della sfida - secondo il racconto di Le Parisien - c'è un ponte che separa lo stadio, sul quale gli autobus non possono passare. I giocatori, già cambiati e pronti a scendere in campo, hanno percorso il ponte di corsa per cercare di salvare lo svolgimento della gara. Troppo tardi però, l’arbitro - d'accordo con la Federazione - aveva già sancito la cancellazione della stessa.