Lugano & Crus: c'è sempre più feeling e la squadra gira

LUGANO - Il nono turno di campionato ha sorriso al Lugano, capace di regolare fra le mura amiche il fanalino di coda Losanna: 2-0 il punteggio finale.

Per coach Mattia Croci-Torti – sedutosi in panchina per la quinta volta da quando è allenatore dei bianconeri – si tratta di conseguenza del quinto risultato utile consecutivo, il quarto in campionato. Ricordiamo che il Crus ha finora ottenuto due pareggi – contro Basilea (1-1) e GC (1-1) – e altre due vittorie, maturate contro Lucerna (3-2) e in Coppa Svizzera con il Neuchâtel Xamax (1-0).

Per la cronaca, quello contro i vodesi, è stato un incontro ricco di occasioni da rete e di capovolgimenti di fronte. La formazione sottocenerina è indubbiamente scesa in campo tonica e motivata e alla fine si è fatta preferire anche sul piano del gioco. Per l'occasione il tecnico dei ticinesi ha deciso di operare soltanto un cambio rispetto alla vittoriosa trasferta di Lucerna, inserendo Ziegler in qualità di esterno mancino di difesa al posto di Fachinetti. La mossa gli ha dato ragione poiché è stato proprio il 35enne ad aprire le danze al 78', il quale dagli 11 metri ha trasformato con freddezza un rigore concesso per fallo su Amoura. Lo stesso attaccante algerino – entrato sul terreno di gioco al 66' al posto di Hajrizi – ha poi fissato il risultato sul definitivo 2-0 in pieno recupero.

Grazie a questa prestazione il Lugano, che deve recuperare il match contro l' Young Boys, occupa attualmente la quarta posizione della graduatoria (14 punti), tre lunghezze di ritardo da YB e Zurigo (17) e cinque dalla capolista Basilea (19).

La compagine bianconera scenderà nuovamente in campo il prossimo 16 ottobre, ovvero dopo la pausa dedicata alle Nazionali, al Letzigrund di Zurigo (ore 20.30).

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)