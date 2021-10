Settimo successo consecutivo per il Napoli

FIRENZE - Il Napoli è, al momento, il padrone incontrastato della Serie A. Belli ma all’occorrenza cattivi, capaci di usare il fioretto ma all’occorrenza anche la sciabola, i partenopei sono infatti fin qui riusciti a superare tutti gli esami affrontati. A vincere tutte le partite giocate. L’ultimo sorriso lo hanno sfoggiato al termine della sfida del Franchi di Firenze, nella quale hanno battuto 2-1, in rimonta, la Fiorentina. In svantaggio al 28’, bucati da Martinez Quarta, gli uomini di mister Spalletti hanno cambiato la loro serata tra il 39’ e il 50’ quando prima Lozano - ribattendo in rete la respinta di Dragowski sul rigore di Insigne - e poi Rrahmani hanno piazzato le reti della vittoria.

Un successo importante lo ha trovato anche la Roma la quale, pur segnata dalle fatiche europee, non si è fatta sorprendere dall’Empoli. I giallorossi si sono imposti 2-0 (Pellegrini, Mkhitaryan), confermandosi al quarto posto della graduatoria.

Nelle partite del pomeriggio ha invece gioito il Verona, che ha travolto 4-0 uno Spezia in grande difficoltà (Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa) mentre Sampdoria e Udinese si sono divise la posta in palio. Tra blucerchiati e bianconeri è finita 3-3 per effetto delle reti di Pereyra, Beto, Forestieri, Quagliarella, Candreva e dell’autogol di Stryger Larsen.

keystone-sda.ch (CLAUDIO GIOVANNINI)