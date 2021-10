Servette travolto dallo Young Boys

GINEVRA - Lo Young Boys non si ferma più. Nella nona giornata di campionato i bernesi hanno infatti colto la quarta vittoria consecutiva. E per l’occasione si sono regalati un successo nettissimo: 6-0 in casa del Servette.

Il match è stato equilibrato e combattuto per un tempo. Poi l’espulsione di Frick (44’) e il rigore trasformato da Ngamaleu (45’) hanno cambiato tutto. Nella ripresa i gialloneri hanno infatti dilagato, trovato il gol con Fassnacht (tripletta) e Kanga (doppietta). Con i tre punti conquistati l’YB ha avvicinato in vetta il Basilea, fattosi fermare sull’1-1 dal Lucerna. In vantaggio con Stocker (68’), i renani si sono visti riprendere da un gol di Wehrmann.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)