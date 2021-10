Il Losanna arriva a Cornaredo; il Lugano cerca lo sprint

LUGANO - Un pari la prima, un successo la seconda. Ora c'è la terza, quella da vincere assolutamente.

Da favorito e con la giusta pressione addosso: così scenderà in campo il Lugano per il match di domani, quello che lo vedrà sfidare a Cornaredo (ore 20.30) il pericolante Losanna. Giochicchiato e sprecato con il GC e giocato con il giusto atteggiamento e vinto con il Lucerna, contro i vodesi i bianconeri hanno la possibilità di allungare il loro momento positivo e, soprattutto, di avere un’ulteriore conferma che la direzione presa è quella giusta. Mica poco come “premio” per una squadra che in una stagione fin qui cortissima ha cambiato, in momenti differenti tra l’altro, proprietà e mister. Scossoni che avrebbero potuto far perdere la rotta sono invece stati assorbiti senza troppi problemi da un gruppo che in Croci-Torti ha trovato un appiglio solido. Ha trovato l’uomo in grado di garantire la trasparenza e la continuità necessarie per lavorare con serenità. Il Crus non ha - per ora - fatto rivoluzioni; con un mix di saggezza e personalità ha però sempre puntato su formazioni coraggiose, votate al gioco prima ancora che alla conservazione del risultato. “Coraggio” è d’altronde la parola d’ordine in questo suo primo Lugano.

E coraggio servirà per limitare al minimo i rischi contro un rivale che fino a ora ha tutt’altro che impressionato. Per scelta tecnica (il 5-4-1 di mister Borenovic è poco produttivo) o limiti della rosa (gli attaccanti sono ancora a secco), i biancoblù hanno fin qui faticato tantissimo a trovare la via del gol, finendo spesso gambe all’aria (0 vittorie, 4 pari e 4 sconfitte e ultimo posto della classifica in coabitazione con il Lucerna). Un atteggiamento estremamente prudente, i vodesi lo avranno sicuramente anche nei novanta minuti di Cornaredo. E questo potrebbe mettere in difficoltà un Lugano che potrebbe trovarsi a comandare il gioco con grande disinvoltura... senza però avere sbocchi per affondare i colpi. Su questo dovrà intervenire Croci-Torti, chiamato a dare ai suoi soluzioni per superare il muro del Losanna, senza però lasciare troppi spazi per il contropiede. Sarà una partita a scacchi. Da affrontare con calma e da chiudere senza commettere errori.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)