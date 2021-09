Croci-Torti ancora imbattuto: il Lugano... viaggia

LUGANO - Il Lugano di Mattia Croci-Torti... viaggia. Da quando il tecnico momò ha preso in mano le redini della squadra, comprese le gare a interim, Sabbatini e compagni hanno ottenuto due vittorie e due pareggi (comprendendo il successo di Coppa). Non male. Certo, siamo solo nella fase embrionale del suo percorso sulla panchina ma l'inizio è sicuramente beneaugurante. Anche in virtù delle diverse assenze con le quali è confrontato lo staff tecnico.

Rispetto alla gara di giovedì contro il Grasshopper, ieri a Lucerna i bianconeri hanno mostrato dei miglioramenti soprattutto in fase offensiva. Se contro le Cavallette i ticinesi non erano riusciti a costruirsi praticamente nessuna occasione da gol, sul terreno della swissporarena si è visto un Lugano frizzante e in grado di proporre diverse trame interessanti. Merito anche di un brillantissimo Celar - alla sua prima uscita da titolare - autore di una rete, di due assist e in generale di una prova maiuscola. Chissà che non possa essere proprio lo sloveno quell'attaccante capace di realizzare 10-15 gol stagionali, elemento che in riva al Ceresio nelle ultime stagioni è spesso mancato. Attenzione però, poiché una rondine non fa primavera. Serviranno dunque altri test prima di potersi esprimere meglio sull'ex calciatore della Roma.

Messa in cassaforte la vittoria sull'ex Fabio Celestini, i bianconeri torneranno in campo sabato sera contro un Losanna che, come il Lucerna, non ha ancora ottenuto il benché minimo successo. L'occasione per scalare ulteriormente la classifica è ghiottissima: arriverà il quinto risultato utile consecutivo per Mattia Croci-Torti? Non ci resta che attendere...

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)