Il Servette non sfonda, buon pari per il Losanna

GINEVRA - Non è stato un monologo ma poco ci è mancato. Nonostante la supremazia mostrata in campo, il Servette non è comunque riuscito a spremere tre punti dalla sfida contro il Losanna.

Imprecisi e frettolosi, i granata si sono infatti dovuti accontentare di un 1-1. E dire che, in vantaggio con Stevanovic (32’), per loro la partita sembrava in discesa. Il pari di Kukuruzovic (44’, su rigore) ha però ristabilito un equilibrio che non si è più spezzato fino al 90’.

Il punto guadagnato ha permesso ai biancoblù di affiancare il Lucerna all’ultimo posto della classifica.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)