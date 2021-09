YB compatto, sbuffa il San Gallo

BERNA - Lo Young Boys ha ingranato la marcia più alta e viaggia a tutta velocità. Dopo Zurigo e Losanna, i gialloneri sono infatti riusciti a centrare il terzo successo consecutivo in campionato e, con quello, a salire al terzo posto della classifica.

Il sabato di Super League ha visto i bernesi piegare 2-1 un buon San Gallo, finito sotto per effetto delle reti di Siebatcheu (3’) e Mambimbi (48’), ma comunque in grado di tornare in partita con Duah. Volenterosi, i biancoverdi non hanno in ogni caso saputo piazzare il colpo del pari; si sono così dovuti accontentare solo dei complimenti.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)