È già tempo di Super e Challenge League

ZURIGO - Tre match in dieci giorni prima della nuova sosta per la Nazionale: Super e Challenge League torneranno già questa sera e lo faranno servendo un antipasto gustosissimo.

Al Letzigrund (ore 20.30) la capolista Zurigo tenterà infatti di allungare sul Servette, terzo della classifica e staccato di tre lunghezze. Reduci dalla netta sconfitta subita a Berna dallo Young Boys - solo mitigata dal passaggio in coppa - i biancoblù del presidente Ancillo Canepa hanno l’occasione per confermarsi in vetta prima del big match di domenica a Basilea. Interessanti saranno poi, domani, l’incrocio Losanna-Young Boys e l’esame che il Basilea dovrà sostenere a San Gallo. Per il Lugano, impegnato in casa contro il GC, si dovrà invece pazientare fino a giovedì.

Il piatto sarà ricco pure in Challenge League, dove si partirà con - tra le altre - Vaduz-Winterthur. Prove di fuga per gli zurighesi...

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)