Lugano vittorioso a Neuchâtel: è agli ottavi

NEUCHÂTEL - Sudata ma preziosa. Così è stata la vittoria che ha permesso al Lugano di qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

Di scena nella tana del Neuchâtel Xamax, da favoriti assoluti i bianconeri si sono imposti solo 1-0. La “consistenza” del successo non è in ogni caso importante: il risultato positivo, arrivato grazie a una rete di Lungoyi all’89’, ha infatti permesso alla truppa di Croci-Torti di entrare tra le migliori sedici della competizione. Il prossimo sorteggio, che si effettuerà non appena tutte le sfide valide per i sedicesimi di finale saranno completate, deciderà quale avversario troveranno i ticinesi sulla strada verso i quarti di finale.

Il pass per il terzo turno lo hanno strappato pure il Losanna, avanti (solo dopo i supplementari) 3-2 contro il Bulle, lo Zurigo, impostosi 1-0 sul Kriens, il Servette, che ha avuto la vita facile contro il Concordia Basilea (4-1), e l’Yverdon, che si è sbarazzato 3-0 del Wil.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)