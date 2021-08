Nessun vincitore in Basilea-YB e GC-Servette

BASILEA - Reduce dalla splendida qualificazione alla prossima edizione della Champions League, lo Young Boys ha colto un punto sul campo del sin qui imbattuto Basilea: la sfida el St.Jakob si è chiusa sull'1-1.

Nonostante l'inferiorità numerica dal 43', per effetto del doppio giallo sul conto di Maceiras, i gialloneri sono riusciti a salvare almeno un pari. Al vantaggio bernese firmato da Siebatcheu (20'), i padroni di casa hanno risposto al 52' con Esposito.

In classifica i campioni svizzeri in carica sono saliti a quota cinque punti (con una gara da recuperare), otto in meno della capolista Zurigo e sei in meno degli avversari di giornata.

1-1 è terminata anche l'altra gara delle 16.30, quella che vedeva opposti il GC al Servette. Rete di Cognat per i romandi (20'), di Campana Romero su rigore per le Cavallette (37').

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)