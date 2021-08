Già finita l’avventura a Lugano di Demba Ba

LUGANO - Già finita la storia d’amore, più un veloce flirt estivo a questo punto, tra Demba Ba e il Lugano.

Secondo quanto riportato da rsi, infatti, scelto dalla cordata italo-brasiliana e non più centrale nel nuovo progetto bianconero, l’attaccante senegalese ha deciso di lasciare Cornaredo per tornare in Francia.

Agli ordini di mister Braga, in Svizzera il 36enne ha collezionato tre sole presenze, per un pugno di minuti in campo.

TI-Press