Senza Ronaldo la Juve si perde: 1-1 col Benevento

BENEVENTO - Di scena al Vigorito senza CR7 - rimasto a riposo -, la Juve di Pirlo non convince e rallenta ancora. Per i bianconeri, fermati sull'1-1, è il quinto pareggio in nove giornate di Serie A (4 le vittorie, considerando anche il 3-0 a tavolino col Napoli).

In vantaggio al 21' con il solito Morata (poi espulso al 97' per proteste), la Vecchia Signora non ha saputo affondare il colpo subendo la reazione della truppa di Pippo Inzaghi. Sciupato il possibile 2-0 con Dybala, la Juve è stata raggiunta nel finale di primo tempo da Letizia, a segno con un bel destro al volo (48’).

Nella ripresa poche emozioni, con la Joya che ha però avuto la miglior occasione ma è stata fermata da un ottimo Montipò.

In classifica la Juventus è quinta con 17 punti, a -3 dalla capolista Milan (in campo domani contro la Fiorentina).

keystone-sda.ch (Alessandro Garofalo)