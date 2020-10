«Il Kaizen? Tecnica non adatta a chi ha un ego esagerato»

TORINO - Cristiano Ronaldo ha tirato un grosso sospiro di sollievo: dopo 19 giorni di positività, ieri è risultato negativo al tampone.

Nel periodo in cui è dovuto restare a casa (eccetto il viaggio che l'ha portato dal Portogallo a Torino), il fuoriclasse juventino ha elargito pensieri e messaggi, alcuni dei quali finiti nell'occhio del ciclone. Un esempio? La filosofia "Kaizen", tirata in ballo dal calciatore e che consiste nel miglioramento individuale graduale attraverso piccoli cambiamenti giorno dopo giorno. Una "tecnica" che poco si addice però al fuoriclasse della Juventus, almeno secondo qualcuno.

A bacchettare CR7, come riporta "AS", è stata la psicologa Beatriz Villagrasa: «Non vedo Cristiano con le caratteristiche di una persona che ha bisogno di utilizzare questo metodo. Ed è un qualcosa che non si dovrebbe applicare troppo alla leggera. Questa tecnica non nasce per persone con un ego esagerato, con eccesso di fiducia in sé stessi e con le manie di grandezza».

La psicologa ha dunque invitato il portoghese a misurare le parole, vista l'influenza che ha nel mondo sportivo ma non solo.

Keystone