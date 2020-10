La Nati cade a San Gallo: la Croazia vince 2-1

SAN GALLO - In campo con una formazione sperimentale e con l'obiettivo di scaldare anche i motori in vista degli imminenti impegni in Nations League, la Svizzera è caduta al kybunapark al cospetto della Croazia. Con diversi cambi in corso d'opera e ben tre esordienti schierati dal primo minuto - gettati nella mischia Omlin, Lotomba e Omeragic -, la Nati ha saputo portarsi in vantaggio ma è stata infine sconfitta 2-1.

Dopo un ottimo spunto di Rodriguez al 7' e un'occasionissima fallita malamente da Gavranovic al 23' - l'attaccante, servito da Mehmedi, si è trovato a tu per tu con Livakovic -, la selezione di Petkovic ha fatto breccia al 31'. Lo stesso Gavranovic, capace di rifarsi alla grande, ha infilato il meritato 1-0 con una perfetta incornata. Delizioso l'assist di Xhaka.

Costretta fin lì soprattutto a difendersi, la Croazia si è resa pericolosa una prima volta al 36', quando dopo un affondo di Melnjak è stato Bruno Petkovic ad avere sui piedi la palla del possibile pareggio. Occasione sciupata ma gol nell'aria, con gli ospiti che hanno trovato l'1-1 al 42' grazie ad una pregevole conclusione al volo di Brekalo.

Nella ripresa, dopo una girandola di cambi, è stata la Croazia a farsi preferire, con il colpo del ko sferrato al 67'. Un errore in fase d'impostazione di Cömert ha favorito gli ospiti, e così dopo una rapida triangolazione è arrivato il 2-1 di Pasalic.

Nel finale gli elvetici hanno avuto una chance per pareggiare i conti, ma Itten all'80' non ha inquadrato la porta di Livakovic.

SVIZZERA - CROAZIA 1-2 (1-1)

Reti: 31' Gavranovic 1-0; 42' Brekalo 1-1; 67' Pasalic 1-2.

SVIZZERA. Omlin, Cömert, Schär, Omeragic, Fernandes (62' Itten), Sow (64' Sohm), Lotomba, Xhaka, Rodriguez (46' Zuber), Gavranovic, Mehemdi (46' Vargas).

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)