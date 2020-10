Sorteggio insidioso

NYON - Vivere un’Europa League da protagonista non sarà impossibile per lo Young Boys il quale, per non chiudere la propria avventura dopo solo sei partite, dovrà comunque soffrire. Qualificatisi ai gironi superando il Tirana nello spareggio, i bernesi sono infatti stati sorteggiati con Roma, Cluj e CSKA Sofia.

Il passaggio ai sedicesimi di finale è alla portata dei gialloneri che, tuttavia, nella loro corsa a una delle prime due piazze del raggruppamento dovranno guardarsi da avversari complicati. I giallorossi, per esempio, non enormi come nel recente passato ma sempre ricchi di campioni. O i bulgari di Sofia, freschi giustizieri del Basilea. Attenzione poi pure ai rumeni del Cluj, che in Europa, nel recente passato, hanno saputo levarsi delle soddisfazioni.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)