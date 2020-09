Stabilito il limite per il Riva IV

CHIASSO - Le partite casalinghe del Chiasso? Potranno essere seguite al massimo da 600 tifosi. I rossoblù hanno fatto sapere che i posti disponibili all’interno del Riva IV saranno equamente divisi tra tribuna e spalti. Questo è possibile perché, non superando il tetto dei 1’000 spettatori, i match dei rossoblù non rientrano nella categoria grandi eventi.

Di seguito il comunicato del club rossoblù:

“FC Chiasso comunica che, in accordo con le Autorità Cantonali, gli spettatori potranno presenziare alle partite casalinghe allo stadio “Riva IV” sia in tribuna che sugli spalti. Il limite massimo di spettatori ammessi per ciascun settore sarà di 300 persone, quindi 300 spettatori in tribuna e 300 spettatori sugli spalti. Ciò è possibile in base alle norme federali sul Covid, in quanto, non superando il tetto massimo di 1000 spettatori, le partite non rientrano nella categoria “grandi eventi”.

Sarà ovviamente obbligatorio per tutti rispettare le norme di prevenzione Covid disponibili sul sito ufficiale del club nell’apposita sezione.

In vista della prima partita ufficiale della stagione, Chiasso-Zurigo di Coppa Svizzera di domenica 13 settembre alle ore 16, ribadiamo, ai tifosi che fossero interessati a partecipare, l’invito ad acquistare in prevendita i biglietti nell’ufficio WeChange di via Soldini 38, di fronte allo Stadio (aperto da lunedì 7 a venerdì 11 settembre dalle 08.30 alle 18.30 e sabato 12 settembre dalle 10 alle ore 17) e a presentarsi ai cancelli dello Stadio Riva IV domenica pomeriggio con congruo anticipo per evitare possibili assembramenti all’ingresso e per poter garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid.”