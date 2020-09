Hugo Sanchez: che attacco a Messi

BARCELLONA - La telenovela Messi ha ormai trovato la sua conclusione negli scorsi giorni, quando l'argentino ha comunicato che resterà al Camp Nou fino alla scadenza naturale del suo contratto ovvero nel giugno dell'anno prossimo. Una beffa per il capitano dei catalani, che sperava di potersi liberare gratis.Così non è stato, il Barcellona si è messo di traverso e il giocatore non ha avuto altra scelta.

L'ex Real Madrid Hugo Sanchez non è stato tenero nei confronti di Leo, reo - insieme al suo entourage - di aver gestito malissimo la situazione: «Messi non ha avuto altra scelta che rimanere dov'è - le parole del messicano classe 1958 a "ESPN" - Questo a causa dei cattivi consigli di suo padre e dello studio legale. Adesso non ha altra scelta che prendere diversi tè all’aglio e acqua in questi undici mesi, andando a farsi f**** e resistere un anno, cioè 10-11 mesi, il tempo necessario affinché abbia la libertà di andarsene. Alla fine, nessuna squadra avrebbe pagato i 700 milioni di euro per la sua clausola risolutiva».

keystone-sda.ch (F.C. BARCELONA HANDOUT)