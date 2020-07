Di questi tempi ogni punto è oro colato

LUGANO - Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Se si pensa che al 33' Maric avrebbe potuto portare su rigore il Lugano sul 2-0, forse la prima ipotesi è quella più veritiera. Dall'altra parte l'1-1 del Tourbillon – maturato ieri pomeriggio – è un risultato che può far felice la truppa di Maurizio Jacobacci, che resta a +8 sugli avversari di giornata (che hanno una gara in meno) e a +10 sullo Xamax ultimo. Un cuscinetto che, a quattro giornate dalla conclusione del campionato, può far dormire sonni tutto sommato tranquilli ai sottocenerini. Guai però a rilassarsi, nel calcio abbiamo spesso assistito a rimonte epiche fuori da ogni logica.

In terra vallesana il Lugano ha trovato la via del gol al 17' con Gerndt: lo svedese ha firmato il vantaggio con un sinistro chirurgico dal limite dell'area. Detto del penalty fallito da Maric, nella ripresa i padroni di casa di Paolo Tramezzani hanno poi impattato la sfida grazie a Grgic, che al 61' ha trafitto Baumann con un destro incrociato non irresistibile.

Il quarto risultato utile consecutivo permette comunque al Lugano di continuare a muovere la classifica: dal riavvio del campionato post pandemia la formazione bianconera ha ottenuto punti in sette gare su nove (due vittorie, cinque pareggi e appunto due battute d'arresto). Quel che si può tranquillamente affermare è che i ticinesi stanno assolvendo bene il compito, in un campionato imprevedibile (vedi Zurigo in quarantena e costretto a far giocare gli U21). Di questi tempi, dunque, ogni punto è oro colato...

keystone-sda.ch / STR (BASTIEN GALLAY)