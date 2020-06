Nsame incontenibile: tripletta e Zurigo capovolto

BERNA - Il calcio elvetico è tornato. Ed è tornato con un super match vinto dallo Young Boys, 3-2 sullo Zurigo.

Allo Stade de Suisse il mattatore della serata è stato senza dubbio Nsame (capocannoniere del campionato con 24 centri), capace di capovolgere i tigurini con una doppietta tra l'81' e l'85'. Il 27enne aveva pure realizzato il momentaneo 1-1 al 32'. Agli uomini di Ludovic Magnin - in corsa per un posto in EL - non sono bastati i sigilli di Tosin (25') e Kololli (38').

In virtù di questo risultato i gialloneri hanno momentaneamente allungato in testa alla classifica a +3 sul San Gallo (in campo domani a Sion).

In Challenge League GC-Aarau 5-0 (in rete il ticinese Giotto Morandi), Wil-Losanna 1-1 e Vaduz-Winterthur 4-1.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)