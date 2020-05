Il calcio riparte in Danimarca: tifosi allo stadio con... l'app Zoom!

Dopo il campionato tedesco - ovvero la Bundesliga - questa sera riprende anche quello danese (Superligaen) ed è prevista una sola partita.

Al Ceres Stadium apriranno le danze Agf-Randers (ore 20.30) e - malgrado l'incontro si disputi a porte chiuse - ci sarà posto anche per i tifosi. Per l'occasione i supporters della formazione casalinga hanno infatti deciso d'installare allo stadio una serie di maxi-schermi, a cui si collegheranno in video-chiamata attraverso l'app Zoom di modo da far sentire ai giocatori la propria presenza. Lo stadio sarà diviso in 22 settori, tutti accessibili gratuitamente e agli abbonati verrà anche riservato il medesimo posto avuto prima della pandemia.

Si tratta di una prima assoluta nel mondo del calcio, che potrebbe portare a una svolta. «Sarà un’iniziativa digitale storica e siamo orgogliosi di essere il primo club al mondo a sperimentarla», aveva analizzato qualche settimana fa il CEO del club Jacob Nielsen. «Scenderemo in campo per un po' di tempo senza spettatori e potremmo anche essere d’ispirazione per altre società(...)».

