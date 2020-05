Sport: via libera agli eventi con al massimo 300 persone

BERNA - Dal Consiglio federale sono arrivate importanti novità sui provvedimenti adottati per combattere il Covid-19. Considerando l’andamento positivo dell’epidemia, da Berna hanno comunicato che - dal 6 giugno - potranno nuovamente essere svolte manifestazioni con un massimo di 300 persone. Saranno invece permessi assembramenti spontanei di non più di 30 persone e potranno riaprire anche tutte le strutture per il tempo libero.

Direttamente interessato anche tutto il mondo dello sport, con le manifestazioni sportive che dovranno rispettare le stesse regole: agli eventi potranno dunque presenziare fino a un massimo di 300 spettatori. Il 24 giugno si deciderà poi sulle manifestazioni con più di 300 persone (quelle con più di 1000 resteranno comunque vietate fino al 31 agosto).

Volgendo lo sguardo sul mondo del calcio, questo allentamento suona come un via libera definitivo alla ripresa dei campionati di Super e Challenge League. Ora la palla passa però alla SFL, che venerdì 29 maggio deciderà il da farsi: o - come appare ormai molto probabile - si tornerà in campo dal weekend del 19-21 giugno, o ci sarà il definitivo "rompete le righe".

Dal 6 giugno saranno nuovamente consentiti gli allenamenti per tutte le discipline sportive, senza limitazioni relative alle dimensioni dei gruppi. Questo allentamento riguarda anche le attività sportive che prevedono un contatto fisico stretto tra i partecipanti: in tal caso gli allenamenti dovranno svolgersi in squadre a composizione stabile e andrà tenuto un elenco delle presenze.

Un’eccezione è rappresentata dalle competizioni sportive che comportano un contatto fisico stretto e costante, come la lotta svizzera, il judo, il pugilato o la danza sportiva di coppia. Queste attività restano invece vietate probabilmente fino al 6 luglio 2020.