Dichiarato morto nel 2016: Kamba (ex Schalke), è vivo e fa l'elettricista

GELSENKIRCHEN - Chi ha pianto adesso può sicuramente sorridere, perché la storia di Hiannick Kamba - raccontata dal quotidiano “Bild” - ha del clamoroso.

In gioventù, tra le speranze dello Schalke 04, aveva giocato insieme al portierone della Nazionale tedesca Manuel Neuer, per poi proseguire la carriera in leghe minori, senza mai sfondare nel calcio che conta.

Nel 2016 l'episodio controverso, con l'ormai ex difensore congolese dichiarato morto a causa di un incidente stradale nel suo Paese natale.

Ma andiamo con ordine. Era il mese di gennaio, quando durante un viaggio in Congo perse i suoi compagni di viaggio, i documenti e il telefono. A quel punto l’ex moglie - almeno secondo la tesi dell’accusa - lo dichiarò morto in un incidente, inscenando il suo funerale e presentando addirittura un finto certificato di morte. Una messinscena che sarebbe servita ad intascare i soldi dell’assicurazione, mentre i club in cui aveva militato - colpiti dalla notizia - lo avevano ricordato con commozione.

Vivo e vegeto, nel 2018 Kamba aveva invece tentato di rientrare in Germania, recandosi all’ambasciata tedesca in Congo per smentire la sua morte. Dopo lunghe indagini e formalità burocratiche era rientrato nella sua vecchia casa vicino a Gelsenkirchen, ricominciando anche a lavorare come elettricista. Ora il quotidiano “Bild” ha portato alla luce tutta la vicenda, aggiungendo che sul caso sta indagando la procura di Essen (sotto accusa l'ex moglie del calciatore).

Ora, dopo l'eco mediatico della vicenda, anche lo stesso Neuer ha saputo la buona notizia e ha commentato: «Sono veramente contento di aver saputo che è ancora vivo. La notizia della sua morte mi aveva scioccato. Da ragazzo Kamba era un talento».