Ronaldo pagherà di tasca propria

MADEIRA - Un campione dentro e fuori dal campo. Anche Cristiano Ronaldo ha deciso di tendere la mano all'emergenza coronavirus. Tutto il mondo, ormai, è nella morsa del Covid-19, un virus che sta mettendo a durissima prova tantissime strutture sanitarie. E in queste circostanze serve l'aiuto di tutti...

Come riportato da Marca, il giocatore della Juventus ha deciso che i suoi hotel in Portogallo saranno trasformati in ospedali, pronti a ricevere tutti coloro che avranno bisogno di cure mediche.

"Ronaldo si impegnerà a pagare di tasca propria i medici e chiunque lavorerà nelle strutture per renderli al più presto ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità in Portogallo a reggere in questo momento difficile", si legge sul quotidiano spagnolo.

Keystone (archivio)