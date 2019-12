Lugano in emergenza a Neuchâtel: in palio punti d'oro

LUGANO - Tre vittorie nelle ultime quattro gare, prima affermazione casalinga della stagione (arrivata domenica contro il Servette) e una squadra che si è tolta dalle zone limacciose della classifica. È tornato a splendere il sole a Lugano: l’avvento di Maurizio Jacobacci in panchina ha spazzato via parecchie nubi che si erano addensate sopra Cornaredo. Per la rinascita definitiva – e per togliersi definitivamente dal fondo della classifica – i bianconeri dovranno però superare l’esame Xamax.

Alla Maladière i bianconeri andranno a caccia di punti utili per avvicinarsi alla zona più nobile della graduatoria. Attenzione però: lo Xamax è un animale ferito, reduce da tre rovesci di fila e da un periodo di forma tutt’altro che buono (una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sette gare).

In aggiunta i sottocenerini dovranno affrontare l’impegno in terra neocastellana senza Bottani e Junior, ai quali nell’ultimo impegno è stato affibbiato il quarto cartellino giallo della stagione (squalifica automatica). Insomma due defezioni, che vanno ad aggiungersi a quella di Gerndt, davvero pesanti per il reparto offensivo sottocenerino. Tornerà invece a disposizione Olivier Custodio, che la giornata di sospensione l’ha scontata contro il Servette. Restano ai box Sabbatini, Maric e Rodriguez.

Le due squadre si erano già affrontate lo scorso 29 settembre a Cornaredo, con l’affermazione esterna di Djuric e compagni per 1-0. Lo Xamax è la vera bestia nera del Lugano, visto che – anche l’anno scorso – i bianconeri non avevano mai vinto nelle quattro gare di Super League, accumulando tre pareggi e una sconfitta. Che sia giunta l'ora di invertire questa tendenza?

TiPress