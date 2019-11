BRESCIA (Italia) – Forte ma incostante, potente ma fuori controllo, Mario Balotelli sta facendosi andare di traverso pure l'avventura nella sua Brescia. Allontanato dall'allenamento di giovedì da mister Grosso, l'attaccante pare già un pesce fuor d'acqua in un gruppo che dovrebbe rimanere unito e concentrato nel tentativo di centrare la salvezza.

A chiudere – forse in anticipo – l'avventura lombarda (e forse anche la carriera) di SuperMario ci ha pensato Gigi Cagni, che non ha usato giri di parole per bocciare l'attaccante.

«Se fallisce anche a Brescia, come credo ormai farà, per lui è la fine – ha ammesso il 69enne allenatore - Se non hai stimoli nella tua città vuol dire che c’è qualcosa che non va. Secondo me Balotelli ha dei problemi psicologici. Ai tempi del Manchester City parlai con lui dopo un allenamento. Gli chiesi contro chi avrebbero giocato nel weekend e lui mi rispose che non lo sapeva. Un giocatore non può non sapere quale avversario andrà ad affrontare. Vuol dire che c’è qualcosa che non va».

keystone-sda.ch/ (Filippo Venezia)