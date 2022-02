Fantastico Odermatt: Svizzera, eccoti un altro oro

PECHINO - Fantastico! Dopo Beat Feuz in discesa e Lara Gut-Behrami in super G, è toccato al fenomenale Marco Odermatt mettersi al collo l’oro in gigante, sua disciplina prediletta e nella quale oggi ha dimostrato di essere il più forte al mondo.

Prestazione semplicemente da incorniciare quella fornita dal nidvaldese, che - al termine di una gara eccezionale - ha preceduto lo sloveno Zan Kranjec (+ 0''19) e il francese Mathieu Faivre (+ 1''34), rendendo dolcissimo il risveglio domenicale all'intera popolazione elvetica. Settimo rango per Gino Caviezel, attardato di 1''85.

Il 24enne - in testa dopo la prima manche - si è dunque lasciato alle spalle le delusioni derivanti dal settimo posto in discesa e soprattutto dall'uscita di scena in super G. D'altra parte queste sono le belle storie delle Olimpiadi: passare dallo scoramento alla gioia è un attimo ed è tutta una questione di centesimi e di millimetri.

Quella conquistata oggi è la prima medaglia olimpica per l’attuale leader della Coppa del Mondo, l’ottava per la delegazione rossocrociata presente a Pechino. Nell'albo d'oro Marco Odermatt succede a Marcel Hirscher, vincitore quattro anni fa in gigante a PyeongChang.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)