"Buon Compleanno Svizzera": torneo da non perdere il 1. agosto a Mendrisio

In concomitanza con il compleanno della Patria, nella casa da gioco del Magnifico Borgo si giocherà un evento “one day”: si tratta di Road to Scop 10’000 garantiti. Il torneo Road to Scop 10.000 garantito comincerà alle ore 18 di lunedì 1 agosto e avrà uno starting stack di 40'000 gettoni con livelli da 30 minuti. Il buy-in sarà 125+25 euro e ogni giocatore avrà a disposizione la possibilità di effettuare un massimo di due Re-Entry. La late registration si concluderà alla fine del 10’ livello e il chipleader in quel momento riceverà come premio un ticket del valore di 250 euro per lo Scop 100.000 garantito di settembre. I primi tre classificati alla fine del torneo riceveranno anch’essi un ticket ciascuno da 250 euro per Scop. Tutti i ticket vinti potranno essere utilizzati solo nei Day1A, Day1B e Day1C.