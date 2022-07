Barshim oro nel salto in alto, quarto Tamberi

EUGENE - Altra giornata di gare ai Mondiali di Eugene, dove Mujinga Kambundji - già quinta nei 100m -, si è qualificata agevolmente per le semifinali dei 200m. La 30enne, in 22"34, ha firmato l'ottavo tempo complessivo. In campo maschile niente da fare per William Reais, che ha corso in 20"71 (32o posto totale). Ok l'italiano Filippo Tortu, che in 20"18 ha vinto la sua batteria dei 200m.