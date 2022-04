Un'ernia ferma Medvedev

MOSCA - Stop forzato per Daniil Medvedev. Il russo deve sottoporsi a un intervento chirurgico per un'ernia, come lui stesso ha annunciato sui social.

«Negli ultimi mesi ho dovuto giocare con una piccola ernia. Insieme al team, abbiamo dunque deciso che è meglio operare. Starò fuori dai campi per un mese o due e lavorerò sodo per tornare il più presto possibile. Grazie a tutti per il vostro sostegno».

Alla luce di ciò, il numero due al mondo tornerà verosimilmente a giocare sull'erba e salterà l'intera stagione su terra.

