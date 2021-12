Superato il Boncourt, Massagno avanza

MASSAGNO - Non solo in campionato, la Spinelli Massagno avanza spedita anche in SBL Cup. Nei quarti di finale della competizione la squadra di Gubitosa non ha tremato di fronte al Boncourt, staccando il pass per la Final Four.

Alla palestra Nosedo i ticinesi si sono imposti facilmente per 88-55 in un incontro già ampiamente indirizzato alla pausa principale, con Kovac e compagni in avanti 48-31.

Per la SAM il miglior marcatore è stato Isaiah Williams, autore di 21 punti.

Ti-press (Alessandro Crinari)