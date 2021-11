PARIGI - Il triangolo vaccino-Australia-Novak Djokovic continua a tenere banco. Il serbo potrà prendere parte al primo Slam stagionale in quel di Melbourne? A poco più di due mesi dall'evento, i dubbi a tal proposito non sono ancora stati sciolti.

Tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese in merito alle condizioni d'entrata nella terra dei canguri e se eventualmente verranno inserite delle deroghe per i tennisti. Alla luce di ciò Nole ancora non sa se potrà esserci...«Deciderò se andare in Australia o meno dopo aver visto la dichiarazione ufficiale di Tennis Australia - le parole del numero 1 al mondo, attualmente impegnato al Masters 1000 di Parigi-Bercy - Al momento non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali. Per questo finché non ve ne saranno non parlerò più di questo perché non voglio far parte di storie basate su presupposti e ipotesi. Quando i requisiti ufficiali per viaggiare e giocare in Australia saranno comunicati, ovviamente vedrò cosa fare, perché la situazione è diversa in Australia rispetto alla maggior parte del mondo».

Le supposizioni che si rincorrono sono ancora parecchie. «Non credo che un tennista non vaccinato otterrà un visto per entrare in questo Paese», aveva detto nelle scorse settimane il primo ministro dello Stato di Victoria Daniel Andrews. Un'indiscrezione del New York Times, raccolta in questi giorni, aveva invece indicato come anche i tennisti non vaccinati potranno prendere comunque parte al torneo, a patto di affrontare due settimane di quarantena all'entrata nel paese e di sottoporsi a test regolari.

Insomma, i nodi da sciogliere sono ancora tantissimi...