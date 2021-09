Nadal: «A Barcellona per un trattamento al piede»

BARCELLONA - Dopo essersi sottoposto ad alcune cure mediche al suo piede sinistro, Rafael Nadal (Atp 5) dovrà restare a completo riposo per qualche giorno e lontano dalle competizioni per diverse settimane.

La notizia è stata data direttamente dal campione spagnolo sulla sua pagina Instagram nella giornata di ieri, dove ha anche postato una foto in cui è ritratto con le stampelle. «Mi trovavo a Barcellona con il mio team e una squadra medica per ricevere un trattamento al piede, che mi terrà a completo riposo per qualche giorno e lontano dai campi per alcune settimane».