Battuto Van der Poel: il re del Fiandre è Asgreen

OUDENAARDE - Mathieu van der Poel non ce l'ha fatta. Il campione olandese - vincitore della scorsa edizione del Giro delle Fiandre - ha perso la volata della 105esima edizione di questa competizione - da Anversa a Oudenaarde (254km) - contro il danese Kasper Asgreen.

Per il ciclista della Deceuninck si tratta del più grande successo della sua carriera, arrivato soltanto una settimana dopo aver conquistato la E3 Saxo Bank Classic.

Per la cronaca sul gradino più basso del podio è salito il belga Greg van Avermaet, mentre da segnalare che l'elvetico Michael Schär è stato squalificato per aver lanciato una borraccia in una zona dove non era consentito.

keystone-sda.ch (STEPHANIE LECOCQ)