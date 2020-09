Il fenomenale Van Niekerk presente al Galà

BELLINZONA - Grandissimo colpo per il Galà dei Castelli, che domani sera allo Stadio Comunale di Bellinzona avrà tra i suoi protagonisti anche il sudafricano Wayde Van Niekerk, campione olimpico in carica e due volte iridato sui 400m, disciplina di cui detiene il record del mondo in 43”03. Il 28enne ritroverà un palcoscenico internazionale per la prima volta dai Mondiali di Londra 2017. Van Niekerk sarà al via dei 400 metri, dove troverà Ricky Petrucciani, appena confermatosi campione svizzero.

Tra i vari freschi campioni nazionali non mancherà nemmeno l’altra beniamina di casa, ovvero Ajla Del Ponte che, oltre al primo titolo svizzero sui 100m, durante l’estate ha conquistato vari successi e tempi prestigiosi. Per la ticinese interessante il duello con l’olandese Jamile Samuel. Atlete svizzere e dei Paesi Bassi sono molto attese anche nelle altre prove di velocità. Sui 200m troveremo la miglior europea di sempre e due volte iridata Dafne Schippers, e la migliore in stagione, l’altra olandese Lieke Klaver. Nei 100m ostacoli le rossocrociate Ditaji Kambundji ed Emma Piffaretti sfideranno la leader mondiale Nadine Visser. Sui 400m ostacoli la campionessa europea Lea Sprunger affronterà l’astro nascente Femke Bol, in testa alle classifiche stagionali.

Sugli 800m la britannica Jemma Reekie, la migliore al mondo quest’anno, ritroverà le prime due dei campionati elvetici, dove Lore Hofmann ha battuto allo sprint Selina Büchel. Vincitrice del titolo nazionale nel salto con l’asta grazie alla miglior misura in carriera, Angelica Moser duellerà con la leader europea della stagione, ovvero la svedese Michaela Meijer.

Il secondo concorso di serata è da leccarsi i baffi: il campione del mondo del salto in lungo, il giamaicano Tajay Gayle, si troverà di fronte il migliore dell’estate, il finlandese Kristian Pulli, il sudafricano bronzo iridato Ruswahl Samaai e il campione svizzero Simon Ehammer, secondo in Europa in stagione nella disciplina e leader mondiale nel decathlon.

Scoppiettante si annuncia pure il 1500m, con ben tre medagliati di Doha presenti: l’esperto polacco Marcin Lewandowski (3. sui 1500m) e i giovani etiopi Selemon Barega (2. sui 5000m) e Lamecha Girma (2. sui 3000m siepi), oltre al duplice campione elvetico Tom Elmer. Campioni svizzeri attesi protagonisti pure sugli ostacoli: sui 110m ostacoli ci sarà Jason Joseph, che ha nuovamente abbassato il suo limite nazionale, mentre nei 400m ostacoli ci saranno i primi quattro dei campionati elvetici, tra cui il vincitore Dany Brand e il ticinese Mattia Tajana, contro l’irlandese Thomas Barr, bronzo europeo e quarto dei Giochi Olimpici. La prova regina dello sprint, ovvero quella dei 100m, vedrà invece la sfida tra l’italiano Filippo Tortu e il sudafricano Akani Simbine.