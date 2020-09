Tsitsipas spreca e saluta gli US Open. Djokovic in scioltezza

NEW YORK - Stefanos Tsitsipas, Atp 6, mastica amaro e saluta con rammarico gli US Open. Il 22enne greco, di scena contro Borna Coric nei 1/16 di finale, è stato sconfitti in 5 set al termine di una vera e propria battaglia. Tsitsipas, che nella quarta frazione si è visto anche annullare qualcosa come 6 match point (4 al servizio), è stato battuto 7-6(2), 4-6, 6-4, 5-7, (4)6-7 in 4h36'.

Vera e propria maratona anche per il giovane talento Denis Shapovalov, che in 5 set ha piegato la resistenza dello statunitense Taylor Fritz. 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(5), 6-2 il risultato finale in favore del 21enne canadese.

Prosegue invece senza il minimo intoppo il cammino di Novak Djokovic. Opposto al tedesco Jann-Lennard Struff, Nole ha fatto la voce grossa imponendosi 6-3, 6-3, 6-1.

Vola agli ottavi anche il tedesco Alexander Zverev, vittorioso in 4 set su Mannarino. Da segnalare che prima del match il francese è stato bloccato per due ore dalle autorità USA poiché compreso nel gruppo di 7 giocatori venuti in contatto con Paire, risultato positivo al Covid ed escluso dal torneo già la scorsa settimana.

In campo femminile ok la Kvitova, avanti grazie al successo in due set sull'americana Pegula (6-4, 6-3).

