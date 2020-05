La Bencic e le torte: «Prima dovevo sempre chiamare mia mamma, ora invece...»

BRATISLAVA - In questi ultimi mesi in cui la popolazione mondiale ha dovuto rimanere confinata fra le mura domestiche - a causa della pandemia coronavirus - Belinda Bencic è stata una delle poche sportive a rimanere in silenzio.

DIrettamente da Bratislava - luogo in cui ha soggiornato negli ultimi due mesi, insieme al compagno nonché preparatore atletico Martin Hromkovic - la tennista elvetica ha deciso di rilasciare un'intervista nella giornata odierna al "Sonntagsblick".

In tutto questo periodo, in Slovacchia, le regole da seguire sono state molto severe, anche se negli ultimi tempi la situazione si è un po' tranquillizzata. «Da due-tre settimane abbiamo la possibilità di giocare al di fuori delle mura domestiche. Mi alleno tre-quattro volte alla settimana, un'ora al giorno», ha analizzato la 23enne. «Sento che questa pausa stia facendo bene al mio corpo e ho avuto la possibilità di curare tutte le piccole ferite. Quando ho ricominciato a giocare il mio livello non era così elevato, ma mi sono ripresa in fretta e visto che comunque per un po' di tempo non si giocherà, mi sento molto rilassata. Come ho trascorso il tempo? Fra i fornelli e adoro preparare soprattutto le torte. Prima dovevo chiamare mia mamma per preparare ogni piatto, adesso invece ci riesco perfettamente da sola. Sono davvero soddisfatta(...)».

keystone-sda.ch / STF (Dmitri Lovetsky)