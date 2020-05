L'ex sprinter si è spento dopo una grave malattia

BERNA - Lutto per l'atletica svizzera, che lunedì ha salutato per l'ultima volta Stefan Burkart. Il 62enne ex velocista (primatista nazionale sui 60m e 100m) si è spento dopo una grave malattia.

Applaudito in due Olimpiadi, un Mondiale e tre Europei, Burkart (messosi in luce anche come frenatore nel bob) aveva firmato il suo ultimo risultato prestigioso nel 2002, a 44 anni, quando era riuscito a correre i 50m in 5”95.