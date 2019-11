"Hai perso perché ti sei sposato?" e il Nadal furioso sbrocca: "Str***ate"

LONDRA (GBR) - Ubaldo Scanagatta è il terrore dei tennisti. Il popolare giornalista italiano è infatti noto per riuscire a punzecchiare (ed essere punzecchiato) dai grandi di racchetta e pallina. Ha litigato con Novak Djokovic, ha bisticciato con Roger Federer e da sempre si becca con Rafa Nadal.

Con lo spagnolo, uno dei suoi bersagli preferiti, il giornalista è riuscito a passare il limite anche alle ATP Finals. Già nervoso per la sconfitta patita da Alexander Zverev, il mancino di Manacor si è sentito chiedere se, per caso, il motivo del rovescio non fosse il suo recente matrimonio.

In un primo momento spiazzato, l'iberico ha poi risposto a tono: "Sono sorpreso di una domanda del genere dopo essere stato per quindici anni con la stessa fidanzata. Ho una vita normalissima e stabile e non credo che un anello faccia la differenza. Per me almeno le cose stanno così. Forse per te è diverso. Da quanti anni stai con tua moglie? 30 anni? E prima del matrimonio solo 5 anni? Ah ecco, allora forse non eri sicuro. Ok, passiamo allo spagnolo (l'intervistatore, ndr) perché queste sono str***ate".

keystone-sda.ch/STF (WILL OLIVER)